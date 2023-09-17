СК расследует дело об отравлении хлором посетителей бассейна в Сергиевом Посаде
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«По результатам проведённой доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей.
Ранее стало известно, что трое детей госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде.