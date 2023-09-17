СК расследует дело об отравлении хлором посетителей бассейна в Сергиевом Посаде

Уголовное дело возбуждено после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщает СУ СК по Московской области.

«По результатам проведённой доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей.

Ранее стало известно, что трое детей госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде.