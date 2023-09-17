Узнать больше

СК расследует дело об отравлении хлором посетителей бассейна в Сергиевом Посаде

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, сообщает СУ СК по Московской области.
СК расследует дело об отравлении хлором посетителей бассейна в Сергиевом Посаде
  • © ГСУ СК России по МО

«По результатам проведённой доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей.

Ранее стало известно, что трое детей госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить