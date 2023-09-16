ТАСС: три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области

Три человека погибли в результате взрыва гранаты в городе Россоши Воронежской области.

«Так и есть... три человека погибли», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщают «Вести», ЧП произошло днём. По предварительным данным, взрыв произошёл на веранде из-за неосторожного обращения с гранатой, но рассматриваются и другие версии.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.