ТАСС: три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области
- РИА Новости
«Так и есть... три человека погибли», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщают «Вести», ЧП произошло днём. По предварительным данным, взрыв произошёл на веранде из-за неосторожного обращения с гранатой, но рассматриваются и другие версии.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.