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ТАСС: три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области

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Три человека погибли в результате взрыва гранаты в городе Россоши Воронежской области.
ТАСС: три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области
  • РИА Новости

«Так и есть... три человека погибли», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщают «Вести», ЧП произошло днём. По предварительным данным, взрыв произошёл на веранде из-за неосторожного обращения с гранатой, но рассматриваются и другие версии.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.

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