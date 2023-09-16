ТАСС: в Доме правительства России временно ввели масочный режим

В Доме правительства России временно ввели масочный режим и прочие меры профилактики из-за роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина ранее назвала рост заболеваемости ОРВИ обычной сезонной ситуацией.

В качестве профилактики эксперт посоветовала чаще делать дома влажную уборку, воздержаться от посещения многолюдных мест и общения с заболевшими.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.