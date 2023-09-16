ТАСС: в Доме правительства России временно ввели масочный режим
- РИА Новости
«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина ранее назвала рост заболеваемости ОРВИ обычной сезонной ситуацией.
В качестве профилактики эксперт посоветовала чаще делать дома влажную уборку, воздержаться от посещения многолюдных мест и общения с заболевшими.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.