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С 2024 года регионы России будут получать единую субсидию на туризм

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Российские регионы с 2024 года будут получать единую субсидию на туризм.
С 2024 года регионы России будут получать единую субсидию на туризм
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления, которые позволят территории увеличить турпоток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выдача единой субсидии регионам будет происходить из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в ЯНАО создадут центр компетенций в сфере туризма.

Также сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.

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