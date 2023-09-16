С 2024 года регионы России будут получать единую субсидию на туризм

Российские регионы с 2024 года будут получать единую субсидию на туризм.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления, которые позволят территории увеличить турпоток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выдача единой субсидии регионам будет происходить из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в ЯНАО создадут центр компетенций в сфере туризма.

Также сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.