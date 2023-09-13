В ЯНАО создадут центр компетенций в сфере туризма

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики среди субъектов федерации.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.

Ямальский проект признан лучшим в номинации «Туризм и гостеприимство».

Всего победителями стали 11 субъектов в разных номинациях. Центры компетенций в этих регионах начнут работать в 2024 году.

Ранее сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.