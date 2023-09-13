В ЯНАО создадут центр компетенций в сфере туризма
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.
Ямальский проект признан лучшим в номинации «Туризм и гостеприимство».
Всего победителями стали 11 субъектов в разных номинациях. Центры компетенций в этих регионах начнут работать в 2024 году.
Ранее сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.