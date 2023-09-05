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Четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий

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Четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.
Четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий
  • Gettyimages.ru
  • © N_michy

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на директора ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Диляру Шувалову.

В конкурсе проектов развития сельского туризма для предоставления гранта «Агротуризм» в 2024 году победили четыре проекта из Татарстана. Среди них: проект «Олуяз с форелево-медовым колоритом», «Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно», «Экоферма и Бобровый ручей — тишина среди холмов», а также «Эко-туристический комплекс КамРай».

В следующем году проектам предоставят субсидии. Также планируется софинансирование со стороны республики.

Ранее сообщалось, что в Москве названы победители проекта «Арт-фабрика», организованного Агентством креативных индустрий.

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