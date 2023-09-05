Четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на директора ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Диляру Шувалову.

В конкурсе проектов развития сельского туризма для предоставления гранта «Агротуризм» в 2024 году победили четыре проекта из Татарстана. Среди них: проект «Олуяз с форелево-медовым колоритом», «Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно», «Экоферма и Бобровый ручей — тишина среди холмов», а также «Эко-туристический комплекс КамРай».

В следующем году проектам предоставят субсидии. Также планируется софинансирование со стороны республики.

Ранее сообщалось, что в Москве названы победители проекта «Арт-фабрика», организованного Агентством креативных индустрий.