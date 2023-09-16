Мурашко: государственные программы поддержки медиков дают свои результаты
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Государственные программы по поддержке выпускников медицинских колледжей, вузов, они сегодня дают свои результаты», — заявил министр.
Он также отметил, что дополнительные социальные выплаты мотивируют студентов и будущих медицинских работников.
Ранее стало известно, что в Москве открылась новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.
Также в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.