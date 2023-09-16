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Мурашко: государственные программы поддержки медиков дают свои результаты

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что государственные программы поддержки медиков дают свои результаты.
Мурашко: государственные программы поддержки медиков дают свои результаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственные программы по поддержке выпускников медицинских колледжей, вузов, они сегодня дают свои результаты», — заявил министр.

Он также отметил, что дополнительные социальные выплаты мотивируют студентов и будущих медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Москве открылась новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.

Также в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.

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