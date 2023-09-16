Мурашко: государственные программы поддержки медиков дают свои результаты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что государственные программы поддержки медиков дают свои результаты.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственные программы по поддержке выпускников медицинских колледжей, вузов, они сегодня дают свои результаты», — заявил министр.

Он также отметил, что дополнительные социальные выплаты мотивируют студентов и будущих медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Москве открылась новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.

Также в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.