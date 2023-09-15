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Минпросвещения решило вопрос с педагогами в школе № 22 Екатеринбурга

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Минпросвещения России решило кадровый вопрос с педагогами в школе № 22 Екатеринбурга.
Минпросвещения решило вопрос с педагогами в школе № 22 Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 г. Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме», — отметили в министерстве.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали RT ситуацию с увольнением более десяти учителей из школы №22 в Екатеринбурге.

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