Минпросвещения решило вопрос с педагогами в школе № 22 Екатеринбурга

Минпросвещения России решило кадровый вопрос с педагогами в школе № 22 Екатеринбурга.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 г. Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме», — отметили в министерстве.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали RT ситуацию с увольнением более десяти учителей из школы №22 в Екатеринбурге.