В Свердловской области назвали причины увольнения учителей из школы №22

В департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали RT ситуацию с увольнением более десяти учителей из школы №22 в Екатеринбурге.

«По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинули несколько педагогов, из них четверо пенсионного возраста с выходом на пенсию и шестеро по собственному желанию. С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко», — пояснили RT.

Отмечается, что Шевченко проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов.

«Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова», — заключили в департаменте.

Ранее сообщалось, что более десяти педагогов уволились из школы №22 в Екатеринбурге.

Уточняется, что найти новых учителей оперативно не получилось.