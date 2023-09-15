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В Свердловской области назвали причины увольнения учителей из школы №22

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Анастасия Румянцева
В департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали RT ситуацию с увольнением более десяти учителей из школы №22 в Екатеринбурге.

«По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинули несколько педагогов, из них четверо пенсионного возраста с выходом на пенсию и шестеро по собственному желанию. С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко», — пояснили RT. 

Отмечается, что Шевченко проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов.

«Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова», — заключили в департаменте. 

Ранее сообщалось, что более десяти педагогов уволились из школы №22 в Екатеринбурге. 

Уточняется, что найти новых учителей оперативно не получилось.

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