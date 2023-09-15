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Врач Лохматов призвал не путать осеннюю хандру с депрессией

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Заведующий терапевтическим отделением клиники «МЕДСИ на Ленинском проспекте» Дмитрий Лохматов заявил, что не стоит путать осеннюю хандру с депрессией.
Врач Лохматов призвал не путать осеннюю хандру с депрессией
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он отметил, что в медицине нет официального диагноза «осенняя хандра». В это понятие обычно вкладывают незначительно выраженные тоску, упадок сил, отсутствие настроение, возникающие с приходом осени.

Чтобы побороть хандру, Лохматов советует добавить в распорядок дня то, что приносило удовольствие: например, встречи с друзьями, прогулки на природе, просмотр фильмов.

«В отличие от осенней хандры, депрессия значительно тяжелее. Для неё характерно ощущение грусти, тоски без видимой причины. Снижается энергия, становится сложнее справляться с работой и повседневными делами. Перестаёт нравиться то, что доставляло удовольствие раньше», — сказал эксперт.

По его словам, при депрессии нарушается сон, снижается аппетит.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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