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В Роспотребнадзоре рассказали, как может передаваться сальмонеллёз

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Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, каким образом может передаваться сальмонеллёз. По его словам, это типичная кишечная инфекция.
В Роспотребнадзоре рассказали, как может передаваться сальмонеллёз
  • РИА Новости

«Передаваться она может через грязные руки и через посуду, но, как правило, всё-таки возбудитель — сальмонелла — должен попасть в какие-то пищевые продукты. Основной путь — это с пищей, куда попала сальмонелла», — заявил Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, бытовой вариант — очень редкий, и здесь достаточно соблюдать все обычные правила гигиены.

Ранее руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова напомнила, что употребление грибов противопоказано при ряде заболеваний, особенно в пожилом возрасте.

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