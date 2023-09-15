В Роспотребнадзоре рассказали, как может передаваться сальмонеллёз

Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, каким образом может передаваться сальмонеллёз. По его словам, это типичная кишечная инфекция.

«Передаваться она может через грязные руки и через посуду, но, как правило, всё-таки возбудитель — сальмонелла — должен попасть в какие-то пищевые продукты. Основной путь — это с пищей, куда попала сальмонелла», — заявил Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, бытовой вариант — очень редкий, и здесь достаточно соблюдать все обычные правила гигиены.

Ранее руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова напомнила, что употребление грибов противопоказано при ряде заболеваний, особенно в пожилом возрасте.