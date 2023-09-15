Депутат Хинштейн раскритиковал рекламу Skyeng с изображением военного

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале раскритиковал рекламу онлайн-школы английского языка Skyeng, в которой была использована фотография военнослужащего.

В рекламе говорилось, что тем, кто больше года не виделся с друзьями, «английский + IT» помогут «получить зарубежный оффер».

Хинштейн при этом отметил, что на фото изображён человек в военной форме, которая напоминает американскую.

«Надеюсь, администрация Skyeng сумеет объяснить, какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества — противопоставляется трудоустройству за границей», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом депутат заявил, что направит запросы в Федеральную антимонопольную службу.

Как пишет РБК в своём Telegram-канале, в школе Skyеng принесли извинения в связи с такой рекламой.

Как заявили в компании, «спорный материал» был выпущен в сеть рекламным агентством без согласования. При этом Skyeng приняла меры по удалению рекламы. Отмечается, что компания перестала сотрудничать с указанным рекламным агентством.