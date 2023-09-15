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Московская компания представила новый бортовой компьютер для транспорта

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Столичная группа компаний «Терминальные Технологии» разработала новый бортовой компьютер для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, а также сетевой коммутатор.
Московская компания представила новый бортовой компьютер для транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сетевой коммутатор, в свою очередь, обеспечивает связь между устройствами оплаты проезда в общественном транспорте с помощью технологии PoE (Power over Ethernet), благодаря чему существенно упрощается коммутация в подвижном составе.

Устройства разработаны в рамках программы импортозамещения в целях замены дорогостоящих западных аналогов.

Ранее сообщалось, что в Москве технологическая компания разработала сканер для бесконтактной оцифровки документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей.

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