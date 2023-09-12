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В Москве разработали сканер для бесконтактной оцифровки документов

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В Москве технологическая компания разработала сканер для бесконтактной оцифровки документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей.
В Москве разработали сканер для бесконтактной оцифровки документов

Об этом пишет сайт kp.ru.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что сканер можно применять для перевода в цифровой вид архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и различных документов широкого формата.

«Основными заказчиками такого оборудования выступают музеи, фонды, архивы, библиотеки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, конструкторские бюро», — уточнил он.

Устройство представляет собой высококачественный планетарный сканер формата А1/А0 с высокой степенью разрешения (до 3,5 тыс. точек на дюйм). Также уточняется, что для выпуска устройства в России не нужны импортные комплектующие.

Ранее НСН передавала, что в Московском научно-исследовательском инструментальном институте АО «ВНИИинструмент» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал») представили новую инновационную разработку — ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедрённой системой числового программного управления «Мехатроника».

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