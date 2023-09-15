Песков: Кремль не считает, что расследование по самолёту Пригожина идёт медленно

В Кремле не считают, что расследование по крушению самолёта Евгения Пригожина идёт медленно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, абсолютно не считают», — сказал он.

По словам Пескова, это непростое происшествие, расследование идёт, и поэтому на данный момент давать какие-либо комментарии было бы преждевременно.

Ранее Песков заявил, что речи о международном расследовании крушения самолёта Евгения Пригожина не идёт.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

В списке пассажиров значился в том числе Евгений Пригожин.