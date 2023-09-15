Песков: Кремль не считает, что расследование по самолёту Пригожина идёт медленно
«Нет, абсолютно не считают», — сказал он.
По словам Пескова, это непростое происшествие, расследование идёт, и поэтому на данный момент давать какие-либо комментарии было бы преждевременно.
Ранее Песков заявил, что речи о международном расследовании крушения самолёта Евгения Пригожина не идёт.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
В списке пассажиров значился в том числе Евгений Пригожин.