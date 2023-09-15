Специалист Данина: число вакансий в сфере обслуживания выросло на 80% в течение года
- РИА Новости
В текущий момент 40% от общего числа открытых предложений — это вакансии для продавцов, обслуживающего персонала, специалистов сферы туризма и др., заявила она в интервью «Радио 1».
Чтобы удержать старых сотрудников или привлечь новых, работодатели повышают зарплату. Эксперт назвала такую ситуацию уникальной.
«Если сравнить январь прошлого года с текущим августом, то зарплатные предложения в среднем выросли порядка на 40%. Это не означает, что на 40% выросли заработные платы, но такого яркого прироста в предложениях мы тоже никогда не видели», — отметила Данина.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.