В ГД предложили включить диггерство в правовое поле
- РИА Новости
Документ в ближайшее время обсудят в Госдуме, сообщила Костенко в разговоре с «Парламентской газетой».
В действующем законодательстве ответственность за диггерство есть только по статье «Незаконное проникновение на охраняемые территории». Чтобы отрегулировать данный вопрос, необходимо в уже принятом законе о деятельности экскурсоводов (гидов) внести диггерство в перечень экскурсионных услуг, заявила депутат.
«Это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, ответственных за безопасность людей и так далее», — объяснила Костенко.
По её словам, в этом же лежит и ключ к решению вопроса о руферстве — виде путешествий, заключающемся в прогулках по крышам городских высоток. Такой вид экскурсий также необходимо описать в законе, подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что число объектов агротуризма в Московской области выросло на 10% в этом сезоне по сравнению с 2022 годом.