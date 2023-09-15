В ГД предложили включить диггерство в правовое поле

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, что законодатели работают над тем, чтобы включить в сферу нормативного регулирования диггерство — исследование подземных объектов: туннелей, коллекторов и др. Соответствующие изменения могут быть включены в закон «Об основах туристической деятельности».

Документ в ближайшее время обсудят в Госдуме, сообщила Костенко в разговоре с «Парламентской газетой».

В действующем законодательстве ответственность за диггерство есть только по статье «Незаконное проникновение на охраняемые территории». Чтобы отрегулировать данный вопрос, необходимо в уже принятом законе о деятельности экскурсоводов (гидов) внести диггерство в перечень экскурсионных услуг, заявила депутат.

«Это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, ответственных за безопасность людей и так далее», — объяснила Костенко.

По её словам, в этом же лежит и ключ к решению вопроса о руферстве — виде путешествий, заключающемся в прогулках по крышам городских высоток. Такой вид экскурсий также необходимо описать в законе, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что число объектов агротуризма в Московской области выросло на 10% в этом сезоне по сравнению с 2022 годом.