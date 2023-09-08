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Число объектов агротуризма в Подмосковье выросло на 10%

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Число объектов агротуризма в Московской области выросло на 10% в этом сезоне по сравнению с 2022 годом.
Число объектов агротуризма в Подмосковье выросло на 10%
  • Gettyimages.ru
  • © ALIAKSEI KOVALIOU

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минимущество.

Посетителям фермерских хозяйств предлагают как крафтовую продукцию, так и комфортабельное проживание, экскурсии, гастропрограммы.

«Также наблюдается тенденция к двукратному увеличению туристического потока в подмосковные фермерские хозяйства с наступлением тёплой погоды. Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В 2023 году на развитие агротуризма в регионе направили 20 млн рублей.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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