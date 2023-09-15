В Госдуме высказались об идее ограничить для детей добавление друзей в соцсетях

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в отечественных социальных сетях без предварительного одобрения родителей или опекунов путём опосредованной верификации заявки.

По мнению депутата, предложение неоднозначное.

«С одной стороны, цель обеспечить детям дополнительную безопасность, учитывая, что есть много случаев, когда среди друзей злоумышленники, педофилы, агитаторы в различные группы с противоправным контентом и пропагандой наркотиков. С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и социальными сетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как «Лига безопасного интернета», — рассказал Нилов.

Он добавил, что контроль со стороны родителей должен быть. Также собеседник RT предложил усилить пропаганду «в вопросах разъяснения возможного втягивания детей в сомнительные процессы, которые могут крайне негативно отразиться на их жизни и здоровье».

«Чрезмерный запрет, особенно для лиц до 18 лет, явно приведёт к серьёзному перекосу и ничем хорошим это не закончится. Маркировка уже сегодня есть. Если эту маркировку выдерживать, то ограничения уже работают», — заключил он.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в отечественных социальных сетях без предварительного одобрения родителей или опекунов путём опосредованной верификации заявки.

Помимо этого, по его словам, необходимо ввести запрет для детей до 18 лет на регистрацию на любых сервисах для знакомств, даже не имеющих маркировку «18+».