Несовершеннолетним могут ограничить свободное добавление друзей в соцсетях

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в отечественных социальных сетях без предварительного одобрения родителей или опекунов путём опосредованной верификации заявки. Помимо этого, по его словам, необходимо ввести запрет для детей до 18 лет на регистрацию на любых сервисах для знакомств, даже не имеющих маркировку «18+».

Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, в последние годы в стране произошёл качественный рост в части усовершенствования информационно-цифровой безопасности несовершеннолетних в сети.

«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране всё ещё не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остаётся интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — отметил собеседник RT.

В связи с этим Ветров предложил ввести запрет для детей до 18 лет на регистрацию на любых сервисах для знакомств, даже не имеющих маркировку «18+».

Кроме того, по его словам, необходимо ограничить свободное добавление друзей в отечественных социальных сетях без предварительного одобрения родителей или опекунов путём опосредованной верификации заявки.

Также стоит внедрить систему информирования о возможных преступных намерениях собеседника при активизации диалога с анонимным или неизвестным пользователем, пояснил он.

При этом, согласно инициативе, родители или опекуны также должны получать информацию о начале нового диалога.

«Внедрение таких мер поможет профилактике преступности против детей в нашей стране, а также повысит бдительность как детей, так и их родителей», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.