Несовершеннолетним могут ограничить свободное добавление друзей в соцсетях
- Gettyimages.ru
Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.
Как подчеркнул Ветров, в последние годы в стране произошёл качественный рост в части усовершенствования информационно-цифровой безопасности несовершеннолетних в сети.
«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране всё ещё не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остаётся интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — отметил собеседник RT.
В связи с этим Ветров предложил ввести запрет для детей до 18 лет на регистрацию на любых сервисах для знакомств, даже не имеющих маркировку «18+».
Кроме того, по его словам, необходимо ограничить свободное добавление друзей в отечественных социальных сетях без предварительного одобрения родителей или опекунов путём опосредованной верификации заявки.
Также стоит внедрить систему информирования о возможных преступных намерениях собеседника при активизации диалога с анонимным или неизвестным пользователем, пояснил он.
При этом, согласно инициативе, родители или опекуны также должны получать информацию о начале нового диалога.
«Внедрение таких мер поможет профилактике преступности против детей в нашей стране, а также повысит бдительность как детей, так и их родителей», — говорится в тексте обращения.
Ранее Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.