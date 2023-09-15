Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года
Соответствующее заявление он сделал на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.
«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё 12», — сказал министр.
Он уточнил, что среди указанных кораблей будет фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер «Красноярск».
Ранее Шойгу заявил, что совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы России.