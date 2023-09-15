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Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца текущего года.

Соответствующее заявление он сделал на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё 12», — сказал министр.

Он уточнил, что среди указанных кораблей будет фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер «Красноярск».

Ранее Шойгу заявил, что совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы России.

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