Власти: ещё одна из пострадавших в ДТП в Ленобласти девочек выписана из больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
«Из... клинического центра на Авангардной вчера выписана 15-летняя велосипедистка», — сказано в сообщении.
Уточняется, что запланирована выписка ещё одной пациентки.
Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.
Также сообщалось, что две спортсменки скончались на месте от полученных травм.