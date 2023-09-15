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Власти: ещё одна из пострадавших в ДТП в Ленобласти девочек выписана из больницы

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Одну девочку из числа пострадавших в аварии с группой велосипедисток в Ленинградской области выписали из больницы.
Власти: ещё одна из пострадавших в ДТП в Ленобласти девочек выписана из больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Из... клинического центра на Авангардной вчера выписана 15-летняя велосипедистка», — сказано в сообщении.

Уточняется, что запланирована выписка ещё одной пациентки.

Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщалось, что две спортсменки скончались на месте от полученных травм.

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