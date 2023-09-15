ФСБ: россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет
«Решением суда Кабанов приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС.
В спецслужбе уточнили, что было доказано, что государственный изменник отправил через Латвию в США изделия, которые применяются в ракетной технике ВС России. В итоге изделия получила фирма, подконтрольная американскому Министерству обороны.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.