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Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолёт направили в Казань из-за тумана

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Самолёт, летевший из Хургады в Нижний Новгород, направили в Казань из-за погоды.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

«12 сентября около 05:15 самолёт Boeing 757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада — Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман)», — сказано в сообщении.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Новосибирской области.

Следователи направили на экспертизу образцы топлива самолёта Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, а также изъяли с места происшествия чёрные ящики.

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