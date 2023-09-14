Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолёт направили в Казань из-за тумана

Самолёт, летевший из Хургады в Нижний Новгород, направили в Казань из-за погоды.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

«12 сентября около 05:15 самолёт Boeing 757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада — Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман)», — сказано в сообщении.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Новосибирской области.

Следователи направили на экспертизу образцы топлива самолёта Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, а также изъяли с места происшествия чёрные ящики.