Следователи СК изъяли чёрные ящики севшего в поле самолёта под Новосибирском

Следователи направили на экспертизу образцы топлива самолёта Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, а также изъяли с места происшествия чёрные ящики.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram Восточного межрегионального управления на транспорте СК России. «В настоящее время проведён осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полётных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят допрос свидетелей, включая экипаж самолёта. 12 сентября самолëт Airbus A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Благодаря профессионализму экипажа приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.