Следователи СК изъяли чёрные ящики севшего в поле самолёта под Новосибирском
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.
«В настоящее время проведён осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полётных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следователи проводят допрос свидетелей, включая экипаж самолёта.
12 сентября самолëт Airbus A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Благодаря профессионализму экипажа приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.