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Следователи СК изъяли чёрные ящики севшего в поле самолёта под Новосибирском

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Следователи направили на экспертизу образцы топлива самолёта Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, а также изъяли с места происшествия чёрные ящики.
Следователи СК изъяли чёрные ящики севшего в поле самолёта под Новосибирском
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

«В настоящее время проведён осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полётных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи проводят допрос свидетелей, включая экипаж самолёта.

12 сентября самолëт Airbus A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Благодаря профессионализму экипажа приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал. 

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