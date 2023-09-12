Посадка на пшеничном поле: что известно об экипаже рейса Сочи — Омск, который спас жизни 167 человек

Утром 12 сентября самолëт Airbus A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Благодаря профессионализму экипажа приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно сажали прямо на пшеничном поле в районе села Каменка. На борту неисправного самолёта находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка. RT рассказывает о членах экипажа, спасших жизни пассажиров и уже ставших героями интернета.

Утром 12 сентября самолëт Airbus A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области.

Аварийная ситуация возникла вследствие отказа гидравлической системы — об этом говорят пилоты воздушного судна на записи, сделанной перед экстренной посадкой.

При приземлении тормозной путь воздушного судна составил 1,5 км по полю. Сели достаточно мягко — по словам очевидцев, удар был, но большинство людей даже не ушиблись. По предварительным данным, ушибы диагностировали только у двух человек.

На борту спасённого самолёта находилось 167 человек, из них 23 ребёнка и шесть членов экипажа: два пилота и четыре бортпроводника.

После посадки пассажиров эвакуировали из кабины воздушного судна по надувному трапу и сразу отвели на безопасное расстояние от самолёта.

На место приземления Airbus A320 в районе села Каменка вскоре прибыли экстренные службы, спасённых людей благополучно вывезли в пункт временного размещения, где им предоставили еду и воду. Всем находившимся на борту выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний».

«Мы очень благодарны людям, которые помогли нам в такой ужасной стрессовой ситуации. Нас очень хорошо приняли, разместили, накормили, организовали транспорт», — рассказала RT одна из пассажирок рейса.

RT удалось выяснить некоторые подробности об экипаже Airbus A320, чьи слаженные действия позволили успешно посадить неисправное судно и эвакуировать людей, находившихся на борту. Рассказываем, что известно о героях, спасших 167 жизней.

Командир воздушного судна Сергей Белов

Командиру Airbus A320 Сергею Белову 28 сентября исполнится 33 года. Как рассказала RT мать Сергея, он окончил лётное училище в Адлере, затем обучался в Институте гражданской авиации в Санкт-Петербурге. C 2018 года Сергей уже летал в рейсы как командир корабля.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», — приводит слова Сергея компания «Уральские авиалинии».

Сергей Белов — потомственный пилот. Он родился в Тбилиси и с детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дедушка. В «Уральских авиалиниях», где работает Сергей, рассказали, что его дед был военным штурманом.

Отец Сергея, Владимир Суликович Лацабидзе, в своё время с отличием окончил Сасовское лётное училище и Кировоградские экспериментальные курсы лётчиков на Як-40, затем освоил самолёт Ту-134 и уже в 28 лет стал командиром экипажа Ту-154 — в том же возрасте командиром корабля стал и его сын Сергей.

Владимир Суликович не застал подвиг сына, он ушёл из жизни в феврале 2010 года. При этом в карьере мужчины был похожий героический эпизод: в 1989 году он совершил аварийную посадку неисправного самолёта при взлёте из аэропорта Одессы — у Ту-154 несинхронно убрались закрылки. Тогда за профессионализм Владимир Лацабидзе, спасший жизни пассажиров, был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Второй пилот Эдуард Семёнов

Второй пилот экстренно приземлившегося в пшеничном поле Airbus A320 Эдуард Семёнов работает в «Уральских авиалиниях» с 2013 года. Как рассказала RT его супруга, Эдуард сообщил ей об аварийной посадке утром, когда всё случилось.

«Он мне позвонил утром не со своего телефона, сказал, чтобы я не волновалась, если увижу новости, что всё хорошо, все живы и здоровы, пострадавших нет. У них отказала гидросистема. В подробности он не вдавался, сказал только, что успешно сели, — только не на кукурузное поле, а на пшеничное!» — поделилась собеседница RT.

По словам Анны, после обучения на пилота у Эдуарда был большой перерыв в лётной практике, он занимался бизнесом. Однако её супруг искал возможность вернуться к полётам, прошёл переподготовку в разных городах и восстановился, когда ему было уже более 40 лет.

«Не каждый человек в 40 лет может снова учиться, снова переучиваться и добиваться, но он добился — это, конечно, гордость наша. Наверное, есть какое-то предназначение — он его выполнил», — отметила Анна.

Супруга пилота добавила, что их соседка — мать бортпроводницы самолёта «Уральских авиалиний», который в 2019 году экстренно посадили на кукурузном поле. Женщина работает учительницей, в её классе — старший сын Семёнова. Именно от неё он узнал о поступке отца.

Героическим поступком Эдуарда Семёнова очень гордится его дочь Эдуарда. Она рассказала RT, что отец всегда мечтал летать и сумел осуществить свою мечту, построив карьеру пилота.

«Я рада, что он справился со всем, очень рада, что спасли пассажиров. Конечно, горда, что отец такой молодец», — подчеркнула дочь пилота.

Бортпроводники рейса U6-1383

После аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области RT пообщался со старшей бортпроводницей рейса U6-1383 Дарьей Глушковой. Ей 34 года, и последние десять лет девушка работает на рейсах компании «Уральские авиалинии».

«Мы очень счастливы, что нет пострадавших, что все живы-здоровы, для нас это самое главное. Но комментарии касательно технических неполадок и всего остального — это не по части бортпроводников», — пояснила собеседница RT.

22-летняя бортпроводница Айша Гумметова, также помогавшая эвакуировать людей из экстренно приземлившегося Airbus A320, в беседе с RT добавила, что пассажиры рейса проявили себя очень достойно в критической ситуации и оказывали поддержку экипажу.

«Люди повели себя очень достойно, мужчины нам помогали», — подчеркнула девушка.

Айша работает на рейсах «Уральских авиалиний» с 2021 года. Девушка увлекается пением, любит читать, в школе была прилежной ученицей и активно участвовала в олимпиадах.

Бортпроводник Дмитрий Костылев из Свердловской области, который был на рейсе U6-1383, работает в «Уральских авиалиниях» около четырёх лет. Об этом RT рассказал его отчим — по словам мужчины, его пасынок очень много времени уделял работе.

«В последнее время часто очень летал, постоянно по командировкам», — отмечает мужчина.

По словам матери Дмитрия, он сам позвонил ей и сообщил о случившемся: «Он думал, вдруг я посмотрю новости, буду переживать».

Она добавила, что Дмитрий занимается спортом, окончил Горный институт с красным дипломом.

«Я всегда ему желаю счастливого полёта, чтобы удача всегда была рядом с ним. И вообще, хотела бы, чтобы он работу сменил, потому что я всегда переживаю за него», — сказала женщина.

Четвёртому бортпроводнику рейса U6-1383 Дмитрию Рябову — 27 лет. Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале «Уральских авиалиний», молодой человек работает у них с 2018 года. Дмитрий увлекается футболом и регулярно посещает тренажёрный зал.