«Обошлось без жертв»: самолёт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском

Пилоты самолёта «Уральских авиалиний» Airbus A320 Сергей Белов и Эдуард Семёнов утром 12 сентября благополучно посадили лайнер на пшеничное поле возле населённого пункта Каменка Новосибирской области. Всего на борту было 167 человек, в том числе 23 ребёнка. После экстренной посадки за медпомощью обратились только пятеро пассажиров. Росавиация создала комиссию для расследования причин серьёзного инцидента с самолётом «Уральских авиалиний». По словам гендиректора компании, причиной аварийной посадки лайнера стал отказ гидросистемы.

Утром 12 сентября самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области.

«Самолёт Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Спешим вас успокоить: посадка прошла благополучно! Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По предварительным данным, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, обошлось без жертв. Он подчеркнул, что все пассажиры эвакуированы, горения самолёта не зафиксировано.

«В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Сёмке и главе Убинского района Олегу Фёдоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам», — написал он в Telegram.

Как сообщили в МЧС России, всего на борту было 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребёнка. Также опубликовано видео с места ЧП.

Кадры с места посадки самолёта в Новосибиркой области

По данным регионального Минздрава, пятеро пассажиров обратились за медпомощью после посадки. Двоих с предварительным диагнозом «ушиб» направили на рентген, трое других пожаловались на разные проблемы: артериальное давление и приступ бронхиальной астмы.

«Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолёта работают психологи», — говорится в сообщении.

По данным «Уральских авиалиний», пассажиры находятся в ДК села Убинского, после чего их доставят в Омск. Эту информацию подтвердил заместитель главы региона Сергей Сёмка. Как отметили в Минздраве, 25 медиков дежурят в пункте временного размещения пассажиров.

В свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский назвал несколько вариантов транспортировки пассажиров.

«Первый вариант — электропоездом до Омска, там уже по желанию их доставят в аэропорт Омска. Второй вариант — доставка автобусами до аэропорта Толмачёво. Переговорю со всеми пассажирами, узнаю, какой вариант для них будет предпочтительнее. Четыре человека уже пожелали отправиться в Новосибирск. В ближайшие полчаса будет организован автомобиль, который их туда доставит», — приводит его слова портал «ОТС-Горсайт».

Росавиация сообщила, что создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного инцидента с самолётом «Уральских авиалиний», который благополучно осуществил незапланированную посадку около населённого пункта Каменка Новосибирской области в 05:44 мск.

Как заявил гендиректор авиакомпании, причиной аварийной посадки самолёта стал отказ гидросистемы. При этом ТАСС в авиационных службах сообщили, что Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил первый полёт ещё в феврале 2004 года, сертификат лётной годности самолёта истекает в 2024-м.





Экипаж

В пресс-службе авиакомпании рассказали об экипаже лайнера Airbus A320 рейса U6-1383, благодаря профессионализму и слаженным действиям которого удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий.

Так, командиром воздушного судна является 33-летний Сергей Владимирович Белов, отец которого уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154, а дед — военным штурманом авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», — говорил мужчина.

Второй пилот севшего самолёта — Эдуард Семёнов.