Журналист Кузичев назвал античеловеческими слова представителя ВСУ о России

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал в беседе с RT угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

По словам журналиста, это высказывание абсолютно античеловеческое, противоречащее всем канонам.

«Это не первое высказывание, и боюсь, что не последнее, и оно ничем не выделяется из «людоедских» комментариев, высказываний и призывов наших западных партнёров, иронически говоря, западных политиков и так далее», — рассказал Кузичев.

Единственная проблема в подобных высказываниях, по мнению собеседника RT, в том, «что мы по-прежнему изумляемся».

«Я разделяю тот подход, что надо транслировать и всячески распространять по всем международным организациям и структурам, как бы это, на первый взгляд, ни было бессмысленно и безответно. В этом есть смысл, я уверен в накопительном эффекте, он всё равно будет и всё равно сработает», — объяснил он.

Ведущий подчеркнул, что необходимо реагировать «очень чётко, точно, формально и заводить уголовное дело по всем признакам преступления».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала угрозу Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.