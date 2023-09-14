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Психолог Крючкова рассказала о способах борьбы с эмоциональным выгоранием

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Ижевский психолог Елена Крючкова рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием.

«При выгорании нет сил общаться с людьми, хочется отстраниться от всех, быть одному, человеку кажется, что так он себе помогает. Это защитный механизм психики. Но на самом деле это усугубляет эмоциональное состояние, становится только хуже», — цитирует эксперта izhlife.ru.

По словам Крючковой, важно заботиться о себе, не концентрироваться на одной сфере жизни, а соблюдать баланс.

Как считает эксперт, необходимо находить в жизни то, что радует, например хобби, посещение мероприятий, общение с близкими, путешествия, чтение. Полезными Крючкова назвала гимнастику, йогу, танцы, медитации.

«Обращайтесь к специалисту-психологу, а если симптомы выгорания длятся более шести месяцев, то стоит обратиться к врачу, потому что есть вероятность появления депрессии», — добавила специалист.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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