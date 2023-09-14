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Специалист Добровольский напомнил о важности регулярных прогулок в осенний сезон

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Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Добровольский заявил, что в осенний сезон желательны умеренные физические нагрузки и регулярные прогулки на свежем воздухе.
Специалист Добровольский напомнил о важности регулярных прогулок в осенний сезон
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Добровольского.

Как отметил специалист, в период распространения ОРВИ и гриппа вновь актуальны средства индивидуальной защиты, в том числе маски и респираторы.

Кроме того, Добровольский напомнил о вакцинации.

«Это самое простое, понятное и эффективное, что каждый из нас может сделать в борьбе с сезонными заболеваниями», — добавил он.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.

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