Специалист Добровольский напомнил о важности регулярных прогулок в осенний сезон
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Добровольского.
Как отметил специалист, в период распространения ОРВИ и гриппа вновь актуальны средства индивидуальной защиты, в том числе маски и респираторы.
Кроме того, Добровольский напомнил о вакцинации.
«Это самое простое, понятное и эффективное, что каждый из нас может сделать в борьбе с сезонными заболеваниями», — добавил он.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.