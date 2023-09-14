Хуснуллин: движение на Крымском мосту планируют полностью запустить к 1 ноября

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что полностью открыть движение по Крымскому мосту намерены к 1 ноября.

Также он рассказал об открытии для проезда автомобилей левой части Крымского моста, ранее повреждённой в результате теракта со стороны Киева.

«Впереди замена второго пролётного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — написал Хуснуллин в Telegram.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.