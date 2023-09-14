Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста для проезда машин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста, ранее повреждённой в результате теракта Киева, для проезда автомобилей.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста», — написал он.

По его словам, повреждённая часть моста была восстановлена за 59 дней.

Ранее Хуснуллин заявлял, что восстановление Крымского моста идёт по графику.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.