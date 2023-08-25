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Хуснуллин: восстановление Крымского моста идёт по графику

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идёт по графику.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, планируется к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств.

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на неё движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас (идёт движение. — RT), ждём её к 1 ноября», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что движение планируется открыть в срок или раньше.

Ранее директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта России Алексей Крошнев заявил, что число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено со стороны Керчи и Тамани для того, чтобы расширить пропускную способность.

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