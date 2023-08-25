Хуснуллин: восстановление Крымского моста идёт по графику
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, планируется к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств.
«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на неё движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас (идёт движение. — RT), ждём её к 1 ноября», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что движение планируется открыть в срок или раньше.
Ранее директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта России Алексей Крошнев заявил, что число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено со стороны Керчи и Тамани для того, чтобы расширить пропускную способность.