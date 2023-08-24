На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

Число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено со стороны Керчи и Тамани для того, чтобы расширить пропускную способность.

Об этом рассказал директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта России Алексей Крошнев.

Он отметил, что сейчас на Крымском мосту введён первый уровень безопасности и работает около 20 пунктов досмотра проезжающих автомобилей.

«С крымской стороны и со стороны Тамани будет увеличение пунктов досмотра для того, чтобы уменьшить время досмотра, увеличить количество сразу находящихся на досмотре транспортных средств», — передаёт ТАСС слова Крошнева.

Ранее в Минтрансе России заявили, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой планируют запустить в 2028 году.