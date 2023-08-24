На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра
- РИА Новости
Об этом рассказал директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта России Алексей Крошнев.
Он отметил, что сейчас на Крымском мосту введён первый уровень безопасности и работает около 20 пунктов досмотра проезжающих автомобилей.
«С крымской стороны и со стороны Тамани будет увеличение пунктов досмотра для того, чтобы уменьшить время досмотра, увеличить количество сразу находящихся на досмотре транспортных средств», — передаёт ТАСС слова Крошнева.
Ранее в Минтрансе России заявили, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой планируют запустить в 2028 году.