Минтранс: движение по ВСМ из Москвы в Петербург планируют запустить в 2028 году

Замминистра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой планируют запустить в 2028 году.

Об этом Иванов сказал в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — констатировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали.

По его словам, время в пути по будущей магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.