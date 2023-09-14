В РКН прокомментировали возможность блокировки WhatsApp при появлении каналов

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали RT, что требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в стране и ориентируются на российских пользователей.

«Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. Применение мер за несоблюдение законов России напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что появление недружественных каналов с запрещённой информацией «незамедлительно повлечёт за собой требование об их удалении и при отказе — к блокировке».

«При этом настоятельно рекомендуем российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp при появлении там каналов.