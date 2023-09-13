В Госдуме не исключили санкций к WhatsApp при появлении каналов

Первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp* при появлении там каналов.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере более чем в 150 странах.

Отмечается, что в России на данный момент эта функция недоступна.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.