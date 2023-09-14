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Суд Петербурга привлёк «Грин Бокс» к административной ответственности

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности АО «Грин Бокс» за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
Суд Петербурга привлёк «Грин Бокс» к административной ответственности
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным Telegram-канала ведомства, представитель компании нарушения признал частично и заявил, что часть из них уже была устранена. Также он просил о приостановке деятельности «Грин Бокс» на 30 дней.

«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток», — говорится в сообщении.

Ранее суд Петербурга зарегистрировал дело из-за отравления 248 человек после употребления продукции компании «Грин Бокс».

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