Суд Петербурга привлёк «Грин Бокс» к административной ответственности
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По данным Telegram-канала ведомства, представитель компании нарушения признал частично и заявил, что часть из них уже была устранена. Также он просил о приостановке деятельности «Грин Бокс» на 30 дней.
«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток», — говорится в сообщении.
Ранее суд Петербурга зарегистрировал дело из-за отравления 248 человек после употребления продукции компании «Грин Бокс».