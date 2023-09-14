В Татарстане рассказали об инциденте с устройством для запуска ракет в школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила в беседе с RT, что ученик начальной школы Казани нашёл неизвестное ему устройство на улице, принёс в класс и в тот момент, когда он показывал его одноклассникам, произошла непреднамеренная сработка и залп.

«В 07:50 в Богородской школе прозвучал сильный хлопок. Незамедлительно классный руководитель сообщила о данном факте директору школы. Директор школы вызвала скорую помощь и полицию, а также сообщила вышестоящему руководству», — рассказала Волынец.

По её словам, выяснилось, что ученик начальной школы нашёл неизвестное ему устройство на улице и принёс в класс.

«В момент, когда он показывал его одноклассникам, произошла непреднамеренная сработка и залп. Пострадавший доставлен на карете скорой помощи в ДРКБ Казани, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Также выстрелом был оглушён ещё один ученик. Пострадавший также доставлен на карете скорой помощи в ДРКБ», — добавила детский омбудсмен.

Отмечается, что, по предварительным данным, это оказалось двойное пусковое устройство для запуска ракет.

По словам школьника, принёсшего устройство, данный предмет он нашёл вчера по дороге домой, также выяснилось, что ученик вчера показал его отцу, но тот не придал этому значения.

Как подчеркнула собеседница RT, ситуация находится у неё на контроле, сделаны запросы в правоохранительные органы и администрацию района.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что один из пострадавших во время нападения подростка с ножом на школу находится в реанимации.