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В Москве пенсионерка погибла в пожаре, устроенном её соседкой

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В Москве пенсионерка погибла в результате пожара в жилом доме на Северном бульваре, который устроила её соседка.
В Москве пенсионерка погибла в пожаре, устроенном её соседкой
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Предполагается, что соседка разлила горячую жидкость и подожгла её в своей квартире в ходе ссоры с мужем.

В результате возгорания она была госпитализирована.

«Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти женщины будет определена после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

Утверждается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее городской суд Качканара приговорил 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей жены и троих детей, к девяти годам 15 дням отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

Также стало известно, что в Краснодарском крае задержали мужчину, облившего возлюбленную кислотой на почве ревности.

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