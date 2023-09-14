Собянин: «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, центры «Мои документы» на протяжении 12 лет не просто занимаются оказанием госуслуг, они стараются создать комфортную и дружелюбную атмосферу для посетителей, найти индивидуальный подход.

В настоящее время в центрах можно получить более 280 видов госуслуг, отметил Собянин.

Он поблагодарил всех сотрудников, разделяющих концепцию «Московского стандарта госуслуг» и поддерживающих высокий уровень работы.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги».