Собянин: «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По его словам, центры «Мои документы» на протяжении 12 лет не просто занимаются оказанием госуслуг, они стараются создать комфортную и дружелюбную атмосферу для посетителей, найти индивидуальный подход.
В настоящее время в центрах можно получить более 280 видов госуслуг, отметил Собянин.
Он поблагодарил всех сотрудников, разделяющих концепцию «Московского стандарта госуслуг» и поддерживающих высокий уровень работы.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги».