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Собянин: «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.
Собянин: «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, центры «Мои документы» на протяжении 12 лет не просто занимаются оказанием госуслуг, они стараются создать комфортную и дружелюбную атмосферу для посетителей, найти индивидуальный подход.

В настоящее время в центрах можно получить более 280 видов госуслуг, отметил Собянин.

Он поблагодарил всех сотрудников, разделяющих концепцию «Московского стандарта госуслуг» и поддерживающих высокий уровень работы.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги».

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