Узнать больше

Минцифры: более 680 тысяч граждан новых регионов зарегистрированы на «Госуслугах»

Короткая ссылка
Более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги», заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Минцифры: более 680 тысяч граждан новых регионов зарегистрированы на «Госуслугах»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На текущий момент у нас подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуг» имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах», — цитирует ТАСС Шадаева.

Он отметил, что данная цифра составляет чуть более 20% от общего количества выданных в регионах российских паспортов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» сообщил, что около 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года из федеральных источников на развитие новых регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить