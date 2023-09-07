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Медведев: в бюджете заложат средства на социальные объекты новых регионов

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В бюджете на 2023 год заложат средства на создание социальных и прочих значимых объектов в новых регионах, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: в бюджете заложат средства на социальные объекты новых регионов
  • РИА Новости

Он отметил, что на новых территориях приоритетны проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры.

По его словам, около 3 тыс. таких объектов определено в приоритетном списке на основании народных программ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей.

«Благодаря поддержке «Единой России» для достижения этих целей в федеральном бюджете на следующий год предусмотрены необходимые средства», — приводит ТАСС слова Медведева на совещании о работе по народной программе партии в новых регионах.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» сообщил, что около 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года из федеральных источников на развитие новых регионов России.

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