Кабмин утвердил правила выделения денег на жильё очередникам в новых регионах
- РИА Новости
«Речь идёт о жителях новых регионов, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.
Уточняется, что категории соответствующих граждан определены указом президента России Владимира Путина, подписанным в июне 2023 года.
Ранее Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» сообщил, что около 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года из федеральных источников на развитие новых регионов России.