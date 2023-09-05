Кабмин утвердил правила выделения денег на жильё очередникам в новых регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления субвенций на обеспечение жильём очередников в новых российских регионах.

«Речь идёт о жителях новых регионов, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.

Уточняется, что категории соответствующих граждан определены указом президента России Владимира Путина, подписанным в июне 2023 года.

Ранее Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» сообщил, что около 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года из федеральных источников на развитие новых регионов России.