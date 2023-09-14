Глава крымского парламента Константинов пригласил Маска посетить Крым
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это уважаемый предприниматель. Пусть приезжает в Крым. Мы с радостью встретим любого, кто придёт к нам с добрыми намерениями», — отметил Константинов.
Отмечается, что депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее призвал Маска посетить с ознакомительным визитом Крым.
Также стало известно, что Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.
По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы и для удалённого обучения.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.