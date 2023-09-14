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Глава крымского парламента Константинов пригласил Маска посетить Крым

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове ждут визита американского предпринимателя Илона Маска, если он не замешан в преступлениях против России.
Глава крымского парламента Константинов пригласил Маска посетить Крым
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это уважаемый предприниматель. Пусть приезжает в Крым. Мы с радостью встретим любого, кто придёт к нам с добрыми намерениями», — отметил Константинов.

Отмечается, что депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее призвал Маска посетить с ознакомительным визитом Крым.

Также стало известно, что Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы и для удалённого обучения.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.

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