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В ГД внесли проект о запрете в течение года увольнять жён погибших ветеранов

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В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому жён погибших ветеранов боевых действий не смогут увольнять в течение года.
В ГД внесли проект о запрете в течение года увольнять жён погибших ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.

«В случае гибели или смерти в результате военной травмы ветерана боевых действий супруга такого ветерана будет защищена от увольнения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что при этом супруга погибшего не должна вступать в повторный брак в течение данного периода.

Утверждается, что законопроект позволит поддержать семьи военнослужащих — участников СВО.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию помощи семьям участников российской специальной военной операции.

Также Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим родным и детям, по зову сердца.

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