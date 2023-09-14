В ГД внесли проект о запрете в течение года увольнять жён погибших ветеранов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.
«В случае гибели или смерти в результате военной травмы ветерана боевых действий супруга такого ветерана будет защищена от увольнения», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что при этом супруга погибшего не должна вступать в повторный брак в течение данного периода.
Утверждается, что законопроект позволит поддержать семьи военнослужащих — участников СВО.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию помощи семьям участников российской специальной военной операции.
Также Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим родным и детям, по зову сердца.