Большинство россиян не знают о праве на доплату за переработки или не пользуются им

Новое исследование показало, что только 27% работающих россиян получают положенную по закону доплату за сверхурочную работу. 73% опрошенных не знают об этом праве или не используют его.

Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито.Работы», пишет Life.ru.

Согласно результатам, чаще всех свои права отстаивают жители Волгограда (33%), Уфы (33%) и Омска (32%).

По сферам деятельности чаще всего получают оплату за переработку сотрудники бухгалтерии (39%), сферы администрирования (34%), IT (32%) и производства (31%).

Почти треть (31%) работающих россиян заявили, что знают порядок выплат, но он им ни разу не пригодился. Ещё 42% работников даже не интересовались порядком оплаты сверхурочных часов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.