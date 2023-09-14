ЦБ увеличит число приёмных для работы с населением

В пресс-службе Банка России разъяснили порядок работы с обращениями граждан. Об этом говорится в проекте нормативного акта Центробанка, который опубликован 12 сентября на официальном сайте правовой информации.

Нормативный акт «О порядке организации и проведения личного приёма граждан в Банке России» должен вступить в силу по истечении десяти дней после этой даты, пишет «Парламентская газета».

В пресс-службе регулятора уточнили, что, согласно новым правилам, приём будет проходить не только в центральном аппарате ЦБ, но и в территориальных учреждениях — число приёмных будет увеличено.

Информация об адресе, режиме работы, порядке и способах предварительной записи на личный приём граждан в Общественной приёмной есть на официальном сайте организации. Также в документе пошагово расписан алгоритм приёма.

Регулятор рассматривает жалобы на все легальные финансовые организации: банки, страховые компании, МФО, ломбарды, брокеров, биржи, НПФ, заверили в пресс-службе.

Там также уточнили частые причины обращений, среди прочего, невозможность оформить полис ОСАГО, отказ в кредитных каникулах или в возврате денег за дополнительные услуги к кредиту, продажа клиенту не того финансового продукта, который он хотел купить.

Ранее заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что в последнее время популярной стала схема, когда телефонные аферисты в разговоре с потенциальной жертвой представляются сотрудниками Центрального банка.