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Киберэксперт Ибрагимов посоветовал не доверять звонкам «сотрудников Центробанка»

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Заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, что телефонные аферисты в разговоре с потенциальной жертвой могут представляться сотрудниками Центрального банка.
Киберэксперт Ибрагимов посоветовал не доверять звонкам «сотрудников Центробанка»
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«Для большей правдоподобности они нередко присылают через мессенджеры фото поддельных документов, например якобы удостоверения сотрудника с логотипом и печатью Банка России или каких-то якобы постановлений с печатями», — предупредил специалист в разговоре с Life.ru.

Далее мошенники применяют классическую схему обмана: «сотрудник ЦБ» убеждает жертву перевести деньги на «специальный лицевой счёт в Центробанке», чтобы сохранить средства.

Все средства, которые жертва переведёт на этот «спецсчёт», достаются мошенникам.

«Если вам позвонил якобы сотрудник Центробанка и начал спрашивать о деньгах, самое разумное — это прекратить разговор», — резюмировал Ибрагимов.

Ранее Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности, в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по защите от мошенничества с сим-картами.

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