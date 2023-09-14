Газовики приступили к восстановлению газопровода в Саратове
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«Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объёме. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Саратов» приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее в МЧС заявили, что разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле посёлка Красный Октябрь в Саратовской области.
Позднее власти Саратовской области сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе после разгерметизации.