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Газовики приступили к восстановлению газопровода в Саратове

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В Минпромэнерго Саратовской области заявили, что специалисты приступили к восстановлению магистрального газопровода Песчаный Умёт — Сторожевка после его разгерметизации и возгорания.
Газовики приступили к восстановлению газопровода в Саратове
  • Gettyimages.ru

«Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объёме. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Саратов» приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в МЧС заявили, что разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле посёлка Красный Октябрь в Саратовской области.

Позднее власти Саратовской области сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе после разгерметизации.

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