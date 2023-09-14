Газовики приступили к восстановлению газопровода в Саратове

В Минпромэнерго Саратовской области заявили, что специалисты приступили к восстановлению магистрального газопровода Песчаный Умёт — Сторожевка после его разгерметизации и возгорания.

Gettyimages.ru

«Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объёме. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Саратов» приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее в МЧС заявили, что разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле посёлка Красный Октябрь в Саратовской области. Позднее власти Саратовской области сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе после разгерметизации.